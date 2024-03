A Sébazac, éducation et santé restent les deux axes prioritaires pour Rouergue Androna

Rouergue Androna est une association humanitaire aveyronnaise travaillant à Madagascar créée en 2003.

Cette association réalise différentes actions dans le nord de l’île, dans des zones peu touristiques comme Mandritsara, le petit village d’Ambakirajy, Tsarahasina, etc. Ses actions se développent sur deux axes : en premier lieu, l’éducation : construction de classes, salaires des enseignants, fournitures scolaires, cantines… En second lieu, le sanitaire : la construction d’un cabinet dentaire orienté vers la prévention et soutien du dispensaire de Fanantenana vient enfin d’être terminée.

L’association s’appuie sur des personnes implantées de longue date en terre malgache et des congrégations religieuses. De cette façon, la sécurité de ses investissements est garantie car, malheureusement, la corruption est fréquente là-bas. Les réalisations de Rouergue Androna s’enracinent alors, au fil du temps, avec efficacité.

Cependant, pour respecter la grande variété et liberté de pensée des membres et donateurs de l’association, tout investissement ou projet à connotation religieuse est refusé.

Contact : Rouergue Androna

10, rue des Genévriers

12740 Sébazac

rouergueandrona.ovh/