Onet-le-Château. 300 participants pour une randonnée bleue fédératrice

Pour la troisième année consécutive, animation fédératrice par excellence, une randonnée a été le point d’orgue de cette sensibilisation

Au moment où, en musique, Christian pour la Cami sport et santé et Patrice au micro appelaient "leur troupe" pour commencer l’échauffement, près de 300 personnes avaient récupéré leur bandana bleu à l’effigie de Mars bleu, donc autant de participants qui s’apprêtaient après les élongations et autres mouvements conseillés par le binôme, à partir pour les 6 ou 11 km prévus…

Une ambiance bonne enfant pour cette randonnée bleue, qui s’est déroulée de la plus belle des manières avec une météo complaisante, pour un moment sportif et fédérateur, dont l’objectif ultime était bien de sensibiliser à la prévention et au dépistage du cancer colorectal. Une sensibilisation qui avait aussi pris toute sa place à l’intérieur de la maison des associations, avec autant de stands d’information et d’échanges, que de partenaires de cette opération. Et les sportifs se sont élancés avec le sourire, fiers qu’au travers de ces deux circuits solidaires, ils puissent à leur façon participer à cette sensibilisation : rappelons que trop peu de personnes se font dépister (d’ailleurs des kits étaient offerts à l’issue de la journée, aux personnes éligibles), alors que pris à temps, le cancer colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10…

Cette belle journée s’est terminée par un goûter partagé, offert par le CCAS de la ville d’Onet-le-Château. D’ailleurs ce dernier prolongera Mars bleu, avec l’organisation de trois ateliers "nutrition-santé" animés par un médecin et une diététicienne.

Renseignements au 05 65 77 22 88.