Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. En route pour le renouvellement de la labellisation "Territoire vélo"

Dernièrement, le maire, Marc Bories, accueillait à la salle des illustres les représentants de la fédération française de cyclotourisme, Baptiste Dupuis et, son homologue départemental M. Siffray, de l’office de tourisme des Causses à l’Aubrac, la présidente Françoise Fouet-Amans, et la directrice, Christine Combret ; de la communauté de communes des Causses à l’Aubrac ; du pôle activités pleine nature et territoire vélo. Y participait également en visioconférence, Céline Sautré, de l’Adat Aveyron (Aveyron attractivité tourisme).

L’objet de cette réunion était le renouvellement de la labellisation Territoire vélo. Tous les nouveaux aménagements ont ainsi été présentés, entre autres les nouveaux racks à vélos sécurisés posés devant l’OT, par la commune, ceux à venir sur la commune de Sainte-Eulalie-d’Olt, les cyclos tentes du camping Les Rives d’Olt et Aubrac Ushuaia villages, les Vélicausses de Sévérac-d’Aveyron…

Cette labellisation permet à la collectivité la com.com des Causses à l’Aubrac, et tous les acteurs partenaires, d’obtenir une meilleure visibilité, en particulier sur la plateforme de France Vélo tourisme, par le biais de la fédération française de cyclotourisme et de son magazine.

Dans les semaines à venir, le renouvellement de la viabilisation Territoire vélo sera confirmé.