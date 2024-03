Olemps. La troisième vie d’Irène Hébrail

Irène Hébrail est comme les chats, elle a plusieurs vies et vient de commencer la 3e en s’installant route des Grillons comme coach professionnel et nature praticienne.

Après 15 d’expérience comme cadre manager, c’est un grave accident qui la pousse à se remettre en question. Elle souhaitait travailler dans le social ou l’enseignement mais n’avait pas les diplômes pour y prétendre. Elle décide alors de reprendre des études et part à la fac à 40 ans. Un master 2 marketing en poche elle monte une société de learning puis enseigne au Greta et commence le coaching avec le groupe qu’elle accompagnait.

Mais la maladie de Lyme lui tombe dessus et elle s’intéresse alors aux "médecines parallèles" qui peuvent lui apporter du soulagement. Elle passe un diplôme de coaching et se forme continuellement depuis trois ans. Ses méthodes, elle les a testées sur elle-même puis sur son entourage bien avant de s’installer. "J’utilise des outils tels que le photolangage pour faire exprimer des émotions." Ses patients sont des gens – majoritairement des femmes – qui ont subi des agressions, des maladies, des accidents, des addictions, des troubles émotionnels. "La séance dure deux heures et, vu mes formations et tout ce que j’ai traversé, je respecte une éthique. Je recherche avec la personne les causes de son problème physique ou émotionnel pour tenter de les éliminer."

Une méthode tout en douceur basée sur l’écoute et qui vient en complément d’un traitement mais ne s’y substitue surtout pas, une recherche de mieux être. "La méthode que j’utilise est une synthèse de thérapies et de techniques traditionnelles." Elle est également conseillère en fleurs de Bach. Douceur et bienveillance sont les maîtres mots d’Irène qui a fait sien l’adage, "tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne. Alors qu’il réside dans la façon de la gravir". Et elle en a déjà gravi pas mal de montagnes !

Irène Hébrail au 06 23 35 39 10, irene.hebrail@gmail.com