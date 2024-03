Naucelle. Le marché côté jardin en préparation

Naucelle gare reste le "poumon économique" de la commune avec ses deux zones artisanales et de nombreuses entreprises qui y sont installées.

Mais c’est également un quartier qui a une âme et une histoire que continue à faire vivre Naucelle gare animation (NGA) à travers des rendez-vous. Le bilan y était exposé lors de l’assemblée générale, dans les locaux de la Bulle verte. Tout d’abord le marché côté jardin qui se déroule chaque troisième week-end du mois de mai, demande une grosse implication du bureau. L’édition 2023 avait attiré 54 exposants, la météo capricieuse en a fait repartir trois. Autre victime collatérale du temps, le vide-greniers. Le bilan toutefois s’avérait positif grâce à l’ambiance, et aux repas partagés dans les locaux de la Cuma, tirés des différents stands. L’accueil des exposants y est soigné avec un verre de café et un bout de fouace. Autre activité importante "le repas des voisins", les bénévoles l’organisent dans l’enceinte de la Bulle verte, un lieu très agréable avec un coin de pelouse et un préau où sont installés tous les convives. L’édition 2023 a rassemblé plus de 90 convives qui se régalèrent avec des mets préparés par Isabelle et Alexandre du Flambadou.

Karine Clément, maire de la commune, répond toujours présent à l’invitation des responsables de NGA. Une occasion pour elle de faire le tour des projets du quartier. L’édile les encourageait de continuer à faire vivre le quartier. L’équipe autour de la présidente Paulette Graives, Jeanine, Madeleine, Marinette repartira avec toujours autant de détermination pour l’organisation du marché côté jardin le 19 mai, le repas des voisins le 23 juin. Une sortie à Toulouse, à la Cité de l’espace, est prévue le 15 septembre.