Météo : un thermomètre qui franchit la barre des 20°C, le passage au printemps promet d’être radieux à Rodez

Dès le mercredi 20 mars, le printemps sera officiellement présent en France. Au milieu d’une semaine qui promet d’être radieuse à Rodez.

Après un lundi 18 mars déjà ensoleillé et 17°C au compteur, la météo va réserver une semaine de printemps particulièrement joyeuse du côté de Rodez !

Changement de saison mercredi

Le trimestre hivernal va toucher à sa fin dès le mercredi 20 mars 2024, symbole de l’équinoxe de printemps, et donc du passage vers la nouvelle saison. D’ici là, Rodez aura vécu un mardi 19 ensoleillé, avec 6°C pour les minimales, et 18°C pour les maximales.

Le jour J, ce sera une météo clémente : bien que le ciel soit voilé, 17°C sont attendus au plus fort d’une journée durant laquelle les Ruthénois devront tout de même composer avec le vent. Météo France annonce des rafales allant jusqu’à 60 km/h.

Mercredi 20 mars 2024, le printemps sera officiellement présent à Rodez. Météo France - Capture d'écran

19°C, 21°C…

Le printemps va débuter en fanfare dans la préfecture de l’Aveyron. De très belles éclaircies animeront le jeudi 21 mars, avec 19°C annoncés durant l’après-midi, après les 6 petites unités du matin.

Enfin, le pic de cette avant-dernière semaine de mars sera atteint le vendredi 22 mars. Après les 6°C du matin, le thermomètre devrait franchir la barre des 20°C : Météo France annonce 21°C à Rodez, pour ce dernier jour avant le week-end.

Le thermomètre devrait franchir la barre des 20°C à Rodez, selon Météo France, vendredi 22 mars 2024. Météo France - Capture d'écran

Week-end perturbé ?

Justement, ce même week-end ne risque pas d’être du même acabit. Bien que les prévisions soient à prendre avec des pincettes, l’indice de confiance de Météo France étant compris entre 2 et 3/5, les premiers bulletins sont plutôt pessimistes. Averses, vent entre 45 et 55 km/h entre samedi et dimanche mais surtout chute des températures : les maximales pourraient être bien loin de celles du vendredi : 12°C le 23, et moins de 10°C le 24 (9°C) !