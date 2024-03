VIDÉO. Arthur Cazaux : le joueur de tennis de 21 ans, licencié à Toulouse, s’effondre sur le court en plein match de qualification à Miami

Le tennisman Arthur Cazaux, originaire de Montpellier et licencié au Stade toulousain, a été victime, lundi 18 mars, d’un malaise en plein match de qualification pour le tournoi de Miami.

Le joueur de tennis français, originaire de Montpellier et licencié à Toulouse, Arthur Cazaux, 21 ans, a été victime d’un étrange malaise sur le court de tennis lors d’un match de qualification du Masters 1000 de tennis de Miami.

Un coup de chaleur ?

D’après nos confrères de L’Équipe, il aurait été victime de la chaleur alors que la rencontre disputée face à son compatriote durait déjà depuis plus de deux heures ce lundi 18 mars 2024. Après avoir perdu la première manche 6-4, il avait remporté la seconde 7-5 et menait la troisième manche 2-1. Il s’est alors écroulé. Et c’est en chaise roulante qu’il a été évacué du terrain.

La mise au point d’Harold Mayot

Pris à partie sur les réseaux sociaux, Harold Mayot, son adversaire, à qui on reproche de ne pas s’être approché d’Arthur Cazaux après l’incident, a réagi en postant un tweet sur X (ex-Twitter). "Arrêtez de lancer une fausse polémique pour rien. Cela faisait plusieurs jeux qu’il ne se sentait pas bien et qu’il commençait à cramper. Je ne l’ai pas vu tomber et j’ai cru qu’il s’était allongé car il avait une crampe. Quand j’ai compris que c’était sérieux je suis de suite allé auprès de lui et j’étais très inquiet. J’ai fait le maximum pour aider. Il n’y a qu’une grande amitié et complicité entre nous et depuis toujours. Il faut arrêter d’envoyer votre haine tout le temps. Je lui souhaite un bon rétablissement et le meilleur".