Bacs, brevet : quels lycées et collèges de l’Aveyron ont le mieux préparé leurs élèves lors de l’année scolaire 2022-2023 ?

Ce mercredi 20 mars 2024, l’Éducation nationale a communiqué les IVAL (indicateurs de valeur ajoutée) pour les lycées et les IVAC (indicateurs de valeur ajoutée) pour les collèges. Voici les résultats de chaque établissement de l’Aveyron.

Ces outils permettent d’évaluer la capacité des établissements à emmener leurs élèves jusqu’au brevet et jusqu’au bac, et donc d’estimer leur performance. Voici les résultats de chaque collège et lycée de l’Aveyron.

Quelle est la performance de votre lycée pour l’année scolaire 2022-2023 ?

Aubin : Lycée professionnel du bâtiment

Taux de réussite au bac 90 % (taux attendu 89 %) ; taux de mentions 63 % (taux attendu 60 %)

100 % (taux attendu 98 %) ; taux de mentions 74 % (taux attendu 73 %)

89 % (taux attendu 85 %) ; taux de mentions 43 % (taux attendu 51 %)

98 % (taux attendu 97 %) ; taux de mentions 76 % (taux attendu 64 %)

95 % (taux attendu 97 %) ; taux de mentions 55 % (taux attendu 63 %)

97 % (taux attendu 96 %) ; taux de mentions 73 % (taux attendu 62 %)

89 % (taux attendu 87 %) ; taux de mentions 55 % (taux attendu 56 %)

92 % (taux attendu 91 %) ; taux de mentions 62 % (taux attendu 59 %)

98 % (taux attendu 97 %) ; taux de mentions 61 % (taux attendu 64 %)

98 % (taux attendu 99 %) ; taux de mentions 74 % (taux attendu 78 %)

100 % (taux attendu 99 %) ; taux de mentions 80 % (taux attendu 79 %)

99 % (taux attendu 98 %) ; taux de mentions 73 % (taux attendu 65 %)

78 % (taux attendu 84 %) ; taux de mentions 49 % (taux attendu 52 %)

96 % (taux attendu 92 %) ; taux de mentions 68 % (taux attendu 63 %)

98 % (taux attendu 91 %) ; taux de mentions 74 % (taux attendu 60 %)

93 % (taux attendu 86 %) ; taux de mentions 57 % (taux attendu 54 %)

97 % (taux attendu 97 %) ; taux de mentions 59 % (taux attendu 68 %)

80 % (taux attendu 85 %) ; taux de mentions 65 % (taux attendu 56 %)

96 % (taux attendu 97 %) ; taux de mentions 66 % (taux attendu 66 %)

88 % (taux attendu 89 %) ; taux de mentions 57 % (taux attendu 57 %)

100 % (taux attendu 89 %) ; taux de mentions 56 % (taux attendu 58 %)

97 % (taux attendu 96 %) ; taux de mentions 58 % (taux attendu 66 %)

Lycée Saint-Joseph 97 % (taux attendu 96 %) ; taux de mentions 64 % (taux attendu 61 %)

Quelle est la performance de votre collège pour l’année scolaire 2022-2023 ?