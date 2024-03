Calmont. Le club des "Bons Vivants" présente le film sur la vie de Jeanne Agar

Jeanne Munguia est née en 1927 à Pigüé, village fondé en 1884 par ces Aveyronnais partis s’installer dans la pampa argentine. Elle est décédée en juillet 2023 à Rodez.

Arrivée en Aveyron en 1939 avec sa mère pour voir ses grands-parents après un voyage de quatre semaines en bateau, elle est dans l’impossibilité de repartir en Argentine du fait de la guerre. Elle se lance dans la photographie et devient, à 22 ans, la première femme photographe de la ville, forme son futur mari et créent ensemble le studio Agar qui avait pignon sur rue à Rodez et connaîtra alors une très belle réputation. Elle a notamment été amenée à photographier, pour mémoire, les 30 fusillés de Sainte-Radegonde le 17 août 1944.

Le film "Jeanne Munguia Agar, née rue de Rodez à Pigüé", porté par Rodez Agglomération et réalisé par Fiasco Productions est coréalisé par Jean-Philippe Savignoni et Julien Bresson ; tous deux seront présents lors de la diffusion du film à la salle des fêtes de Ceignac, samedi 23 mars à 14 heures et à l’issue de la projection, proposeront d’échanger avec l’assemblée.

L’entrée, libre et gratuite, est ouverte à tous.

L’après-midi se clôturera par une collation.