Onet-le-Château. Les jeunes étaient à Villeneuve ce dimanche

Ce dimanche, le club Union Cycliste Capdenac organisait une course VTT à Villeneuve, à laquelle plusieurs membres de Vélo 2000 Onet ont participé. Cette course s’est déroulée sur un circuit très roulant avec quelques monotraces dont certaines étaient bien boueuses. Les parties techniques étaient assez limitées. Toutefois, les pilotes de Vélo 2000 Onet ont pu batailler dans les côtes, avec un soleil printanier très apprécié tout au long de cette journée.

Les classements des Castonétois, avec 3 podiums : Guillaume Lechat – 12e en Adultes masculins 40/49 ans, Anaëlle Ladet – 2e en Jeunes féminines 13/14 ans, Marius Lechat – 6e en Jeunes masculins 13/14 ans, Nathan Ladet – 3e en Jeunes masculins 9/10 ans et Virginie Cabrol – 1e en Adultes féminines 40/49 ans. Félicitations à tous pour ces belles performances et merci au club UC Capdenac et aux bénévoles !