Salles-la-Source. "Parcours santé", l’expo de Fabien Boitard à voir à la Galerie de la Cascade

Avec les beaux jours qui s’annoncent, la saison des expositions à la Galerie de la Cascade débute la semaine prochaine avec la présence de tableaux présentés par l’artiste peintre Fabien Boitard. Le vernissage aura lieu samedi 23 mars à partir de 18 heures. L’exposition sera visible du 24 mars au 5 mai aux heures d’ouverture : le samedi et le dimanche de 14 h 30 à 18 heures.

Né à Blois en 1973 et après l’obtention du Diplôme national supérieur d’Expression plastique de l’école des Beaux-Arts de Bourges, avec les félicitations du jury, privilégiant son cadre de travail et sa qualité de vie, il s’est installé près de Montpellier. Il vit et travaille maintenant à Aniane (34) et y développe une peinture figurative.

Il a participé à de nombreuses expositions prestigieuses dont, parmi les dernières, "Immortelle" au Moco à Montpelier en 2023 qui présentait un panorama de la peinture figurative contemporaine française.

La chaîne Arte lui a consacré un reportage au mois de décembre 2023.

Un lien pour voir ou revoir cette émission est en ligne sur le site internet de l’association

galeriedelacascade.com