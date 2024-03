Le Truel. Un concert pour voyager dans le temps

Récemment, à la salle des fêtes du Truel, près de 200 spectateurs-auditeurs s’étaient rassemblés, pour un voyage en musique avec Ablaye Cissoco et Cyrille Brotto, respectivement à la "kora" et à "l’accordéon". Les deux instrumentistes ont entraîné le public dans un "voyage musical, spirituel et intimiste", entre traditions mandingues et européennes. A quelques moments, on aurait même cru qu’il y avait bien plus de deux musiciens sur la scène, tellement l’ambiance et le volume sonore emplissaient l’espace sous la lumière de projecteurs multicolores, selon une mise en scène recherchée dans un décor soigné, dans un léger brouillard qui formait de beaux "puits de lumière" sur chaque interprète, pour magnifier les instruments et les artistes. Chapeau aux techniciens qui ont œuvré toute la journée pour que tout soit parfait.

Ce n’est pas la première fois, que la commune du Truel, ses élus et son maire, Jean-Pierre Alibert, jouent la collaboration avec Millau en Jazz et le théâtre de la Maison du Peuple de Millau", dans le cadre des "escapades du Théâtre".

Au vu de cette belle soirée, il faut souhaiter que l’expérience soit renouvelée, pour continuer à accueillir de si beaux spectacles. Si petit est le village du Truel, mais sa belle et grande salle des fêtes de La base de loisirs Jean-Delfau avait ce samedi là, un air de salle de concert digne de villes bien plus grandes.

Après la petite crue en début de semaine, du Tarn, et après le spectacle turbulent de la rivière, ce deuxième spectacle ce samedi, en musique était bien plus calme et remarquable.