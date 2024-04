Le Truel. Michèle et Robert quittent le village

Mercredi, au foyer de vie "Les Paredous", c’est avec reconnaissance et le sens du partage, que Michèle et Robert Jarousse, invitaient pour un "pot d’au revoir", les résidents, les employés du foyer ainsi que quelques habitants du village, autour d’un bon gâteau. Robert et Michèle, parmi les premiers installés à l’ouverture du foyer en 2013 dans les locaux flambant neufs adossés à la rive nord du Tarn, vont rejoindre, après 11 années passées au Truel, la maison de retraite de Saint-Chély-d’Aubrac, maison médicalisée, plus adaptée pour les entourer et les protéger. C’est leur choix et déménager tous les deux ensemble c’est reconnaissent-ils une chance ! Michèle prenait la parole, la voix brisée par l’émotion et quelques larmes, pour remercier, les salariés du foyer et l’ensemble de tous les gens qui les ont accompagnés dans leur projet de vie au quotidien, pendant ces 11 années, dans les activités : fêtes du village, journées citoyennes, atelier dessin, réalisation de mosaïques, rencontres diverses etc.

Remerciements plus particuliers à ceux qui assurent, avec professionnalisme et gentillesse les soins au jour le jour au foyer de vie, les infirmières de Villefranche-de-Panat, les médecins. Sans oublier, bien entendu, les villageois du Truel et leur chaleureux accueil.