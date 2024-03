Le Truel. L’ADMR met à l’honneur ses salariées

Les associations ADMR Larzac et Sorgues, Larzac- Dourbie et Vallée des Raspes se sont réunies à Latour sur Sorgues pour marquer la journée nationale de l’aide à domicile.

Une quarantaine de personnes se sont retrouvées, : salariés, bénévoles, présidents et élus, pour échanger autour de ce métier au combien difficile.

L’équipe ADMR doit être une grande famille unie pour former une harmonie au profit des bénéficiaires : soutien moral, soutien matériel, accompagnement, écoute favorisant au mieux leur bien-être et leur maintien à domicile. Dans cet esprit, Claudine Goujard, présidente, a remis la médaille du travail à deux salaries ; Aline Matet et Claudie Berthuit pour 30 ans de service au sein de l’association ADMR Vallée des Raspes.

Elle a mis en valeur toute la reconnaissance et l’investissement de 30 années de travail : qualités des services, initiatives, gentillesse, savoir-faire dans n’importe quelles circonstances, ayant toujours en point de mire le mieux vivre et le mieux-être des bénéficiaires.

Très émues, les deux salariées ont reçu un bouquet de fleur et les applaudissements chaleureux de l’assistance. L’après-midi s’est clôturée par la visite du château et le pot de l’amitié.