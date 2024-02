Le Truel. L’école s’est invitée au foyer de vie

Au Truel, l’école est située tout au-dessus du "foyer de vie" et les résidents profitent chaque jour des "criailleries" des écoliers en récréation.

Aussi, l’équipe enseignante de l’école du Truel et la directrice du foyer de vie "Les Paredous" ont souhaité organiser une rencontre entre les élèves et les résidents. L’après-midi a débuté par une visite des locaux et les résidents du "foyer" remettaient à chaque élève de l’école, une carte de vœux qu’ils avaient préparée ; en ce mois de janvier, période propice aux vœux, délicate attention !

Durant ce moment d’échange, les élèves et les résidents ont confectionné des sablés qu’ils ont ensuite dégustés tous ensemble. Ils ont également créé une banderole commune qu’ils se sont symboliquement partagée. Ce fut un bien bel après-midi d’échange en toute amitié et tous souhaitent se retrouver pour de nouvelles occasions, certainement un peu plus sportives, à l’image de cette année olympique.