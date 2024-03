Le Truel. Au repas de la chasse

À la salle des fêtes de La Romiguière, une foule de connaisseurs s’était donné rendez-vous ! La réputation des repas de la chasse, n’est plus à faire, les organisateurs, de la société de chasse La Romiguière et Costrix ont dû, malgré eux, refuser du monde, mais ceux qui ont eu leur place, ont été bien servis et se sont régalés de daube de sanglier et de belles tranches de gigot de chevreuil flambées. Tout fut parfait de l’apéritif au dessert. Il convient de remercier encore ceux qui cuisinent pour que d’autres se régalent ! Les chasseurs de nos villages, par leurs engagements, sont garants de la conservation des traditions campagnardes et de l’entretien des paysages, car beaucoup sont agriculteurs, et c’est à eux que l’on doit ce rassemblement annuel, à La Romiguière, autour de mets de qualité agrémentés et parfumés d’un coup de "flambadou" bien venu.

Un vrai régal.