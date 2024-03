Villefranche-de-Rouergue. "Le Rotary club se veut de plus en plus ouvert"

Les membres du Rotary club de Villefranche-de-Rouergue se sont réunis dernièrement sur le restaurant d’application Saint-Joseph. Le but de cette réunion était de présenter le club à de futurs rotariens.

"Notre club se veut de plus en plus ouvert pour répondre aux différentes actions menées", commente l’association. "Cette soirée est particulièrement tournée vers les nouveaux arrivants sur notre territoire. Chaque rotarien devait parrainer, si possible, une connaissance pour lui présenter le club et ses enjeux pour en assurer la pérennité et la diversification de ses actions."

Un programme pour la jeunesse

Au cœur de cette politique, le programme d’échanges scolaires d’un an est l’une des actions phares en faveur de la jeunesse. "L’objectif est de permettre, à de jeunes lycéens âgés de 16 à 17 ans et 1/2, de passer une année dans un autre pays, d’être reçu par un Rotary club et de vivre au quotidien dans une famille d’accueil", indique le Rotary club. "C’est avant tout un programme d’intégration qui permet de découvrir un nouveau pays, avec sa culture, ses traditions et ses coutumes, tout en suivant une année scolaire obligatoire."

Le club local a envoyé une jeune Villefranchoise, Stella, en Indonésie. "Nous avons accueilli Alcelmo, un jeune Brésilien qui nous a fait partager son expérience", ajoute Rotary club. Cette soirée a ainsi permis aux élèves du lycée hôtelier Saint-Joseph de prouver leur savoir-faire événementiel que ce soit dans la préparation des mets ou dans la mise en pratique du service.