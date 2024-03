Decazeville. Inscrivez-vous pour observer les batraciens le 29 mars

En ce début de printemps, venez découvrir d’un œil curieux et d’une oreille attentive les trésors que cachent nos mares. Propices aux histoires d’amours, ces mares et petites flaques accueillent à cette époque plusieurs espèces d’amphibiens aux allures très différentes. Dans le cadre de l’opération nationale "Fréquence Grenouille", Decazeville Communauté et le CPIE du Rouergue vous proposent un diaporama suivi d’une sortie nocturne dans la Découverte de Decazeville (ancienne mine de charbon à ciel ouvert).

Cette petite balade vous permettra de découvrir les amphibiens de ce milieu, leur mode de vie, les menaces qui pèsent sur ces petites bêtes et sur leurs habitats. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription. Animation gratuite (dès 7 ans). Prévoir lampes de poche et/ou frontales, bottes et vêtements adaptés à la météo.

C’est le vendredi 29 mars, à 19 h 30. Inscription obligatoire, places limitées. Service Culture Decazeville Communauté : 05 65 43 90 86 ou m.communeau@decazeville-communaute.fr