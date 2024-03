Cancer de Kate Middleton : "extrêmement touchés", la princesse de Galles et le prince William réagissent aux messages de soutien

Depuis vendredi 22 mars 2024 et l’annonce du cancer de Kate Middleton, la princesse de Galles a reçu d’innombrables messages de soutien.

Émotion et choc de l’autre côté de la Manche, depuis vendredi 22 mars 2024 et l’annonce du cancer de Kate Middleton. Elle et le prince William ont été très largement soutenus.

"Extrêmement touchés"

Le porte-parole du palais de Kensington a rapporté la réaction du couple, suite aux innombrables marques de soutien reçues depuis plusieurs jours. "Le prince et la princesse ont tous les deux été extrêmement touchés par les messages de sympathie envoyés par des personnes du Royaume-Uni, du Commonwealth et autour du monde", écrit-il, dans un communiqué rapporté par nos confrères de l’AFP. "Kate et William sont reconnaissants de la compréhension du public concernant leur demande de respect de la vie privée en cette période"

"Un énorme choc"

En marge de cette annonce, que la princesse de Galles a faite elle-même, elle a concédé que "ce fut bien sûr un énorme choc" lorsqu’elle a appris la nouvelle. La maladie a été diagnostiquée en janvier 2024 après que la princesse, âgée de 42 ans, a subi une intervention chirurgicale à l’abdomen à Londres.

Elle a poursuivi : "William et moi mettons tout en œuvre afin de gérer cela dans notre cercle privé, pour le bien de notre famille", avant d’expliquer avoir attendu de rendre publique cette information jusqu’au début des vacances scolaires britanniques afin de préserver ses trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans.

Programme de chimiothérapie

Toujours dans le cadre de cette annonce, Katle Middleton a parlé des recommandations de son équipe médicale, à savoir "suivre un programme de chimiothérapie préventive et je suis à présent dans les premières phases du traitement".