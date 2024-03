Juliette Priard prépare un stage autour de l’univers des marionnettes

Comme cela avait été annoncé à la fin de l’exposition "Sans fils" et face au succès de celle-ci, Juliette Prillard revient à Najac pour animer un stage de fabrication et mise en jeu de marionnettes. Cette animation aura lieu à la Conciergerie sur deux journées, les samedis 25 mai et 1er juin, de 10 heures à 18 heures (et un moment convivial de restitution en fin de stage).

Juliette Prillard est diplômée de la Faculté d’Arts Plastiques de Toulouse, du Conservatoire Dramatique de Toulouse et de l’École Internationale de Théâtre de Mouvement Jacques Lecoq. Elle travaille en tant que comédienne, constructrice, auteure et metteure en scène. L’artiste développe son travail de création depuis 2007, autour des dramaturgies visuelles, avec ou sans texte, pour tous les publics. En 2021, Juliette quitte la région parisienne et retrouve sa région natale, les Causses du Quercy. Au sein de la Fabrique des Arts d’à côté, elle crée plusieurs spectacles dont "La véritable histoire d’un petit bonhomme carré qui tournait en rond", un roman graphique et burlesque qui a tourné plus de 300 fois, mais aussi "L’Odyssée rêvée ou Ulysse en personne", une tragicomédie pour sept comédiens-marionnettistes.

Le prix pour les deux journées est de 30 euros (+ 10 euros d’adhésion pour les non-membres). Pour participer à ces ateliers, il faut pouvoir s’engager sur les deux samedis. Inscription par mail (contact@leslieuxcommuns.fr) ou par téléphone au 05 65 65 97 34, le plus rapidement possible car le nombre de places est limité.