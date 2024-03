Aveyron : l’UFC-Que choisir alerte sur les conseillers bancaires frauduleux

Lors de la dernière assemblée générale de l’UFC-Que choisir Aveyron, mercredi 20 mars, le président départemental et régional, Jean-Marc Giacolone, a mis en lumière les différentes actions de l’association.

Des voitures achetées à bas prix qui tombent en panne, des prix affichés dans les rayons de la grande distribution qui ne sont pas appliqués en caisse, des vols annulés suite à la crise sanitaire… L’UFC-Que choisir est une association de défense des consommateurs qui intervient à l’amiable auprès des parties adverses. La première au niveau national et européen et la cinquième à l’échelle mondiale.

En Aveyron, les mêmes litiges reviennent chaque année : services marchands, fournisseurs d’énergie, opérateurs de téléphonie, immobiliers, automobiles, assurances… Depuis septembre 2023, la grande nouveauté, ce sont les faux conseillers bancaires. Jean-Marc Giacolone, le président de l’UFC Aveyron et de l’UFC Occitanie, recommande de "ne jamais donner ses codes à qui que ce soit, d’appeler son banquier en cas d’appels suspects et de regarder tous les jours ses comptes". Des arnaques qui se poursuivent en 2024. "On a eu 4-5 appels de consommateurs qui se sont fait piéger depuis janvier. Ça continue malgré les avertissements des banques", poursuit-il.

L’UFC-Que choisir recommande de privilégier les circuits-courts

Au cours de la dernière assemblée généralement de l’antenne départementale de l’association, mercredi 20 mars, le président départemental et régional conseille également "de privilégier les circuits courts pour éviter d’éventuels problèmes sur internet et de consommer dans des entreprises françaises de préférence, car il est compliqué d’avoir gain de cause avec des entreprises étrangères".

L’UFC-Que choisir Aveyron en 2023, c’est : 575 adhérents

16 bénévoles

2 avocats réservés aux adhérents

1 conciliateur de justice

2 salariés en emploi aidés sur le département

345 jours de permanences

1 374 heures d’ouverture au public

5 859 heures travaillées par les bénévoles

221 000 euros de gains par les consommateurs

Pour l’année 2024, l’UFC-Que choisir Aveyron dévoile ses projets. Faire perdurer la permanence à Saint-Affrique les 2e et 4e vendredis de chaque mois, reprendre les conférences-débats pour prévenir des arnaques dès le deuxième trimestre… L’association, toujours en quête de bénévoles et d’enquêteurs supplémentaires, sera présente au forum des associations les 21 et 22 septembre à Rodez. L’UFC-Que choisir Aveyron prévoit également d’établir une convention avec la gendarmerie nationale de l’Aveyron. "La gendarmerie s’occupe uniquement du pénal et elle ne sait pas où diriger les gens pour des problèmes liés à la consommation", conclut Jean-Marc Giacolone.