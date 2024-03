Réquista. L’atelier peinture du Puech de Mosel a une nouvelle fois repris des couleurs

L’atelier peinture ouvert et créé par France Salzone fonctionne chez elle au Puech de Mosel depuis octobre 2021. Les ateliers sont mensuels ; deux journées sont proposées sur inscription (6 personnes par journée) le matériel est fourni. Chaque fois un thème nouveau d’inspiration est proposé. Un groupe de fidèles adeptes de la peinture d’une douzaine de personnes s’est peu à peu constitué mais d’autres personnes y viennent moins régulièrement.

En peinture : pas de reproduction de photos ou de modèle mais, soit peinture sur le motif, soit appel à la créativité de chacun en fonction du thème. France croit fermement au potentiel d’expression de chacun par le geste, les formes et les couleurs, c’est-à-dire une création picturale au gré de son imagination en faisant notamment appel à la mémoire visuelle et émotionnelle (ce qui amène les personnes à développer leur attention et leur observation au quotidien) ! Durant la séance, chacun apprend les techniques qu’elle enseigne… (certaines personnes qui n’avaient jamais peint auparavant sont ravies).

Pour 2024 deux projets : une soirée d’artistes durant l’été et une exposition à l’atelier bleu de Connac en novembre.