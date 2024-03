L’Aveyron en vigilance crue : "Une hauteur d’eau de 2 m pourrait être atteinte", prudence dans ces 13 communes

Une montée rapide des eaux est à prévoir dans ce secteur d’ici mardi soir.

Météo France a placé l’Aveyron en vigilance jaune pour un risque de vent violent et de crues jusqu’à mardi 26 mars 2024 inclus. La préfecture alerte sur un risque de montée rapide des eaux sur le tronçon du Haut Tarn, 13 communes sont concernées : Aguessac ; Compeyre, La Cresse, La Roque-Sainte-Marguerite, Millau, Mostuéjouls, Nant, Paulhe, Peyreleau, Rivière-sur-Tarn, Saint-André-de-Vézines, Saint-Jean-du-Bruel et Veyreau.

Entre 40 et 60 mm de pluie pourraient tomber sur le secteur du Haut Tarn d’ici mardi soir, et jusqu’à 100 mm sur les crêtes. "Des réactions rapides mardi après-midi et mercredi matin sur Millau sont à prévoir où potentiellement une hauteur d’eau de 2 m pourrait être atteinte", annonce la préfecture de l’Aveyron.

Les activités nautiques fortement déconseillées

Cette situation nécessite aussi une vigilance accrue pour les campings et les activités de loisirs aux abords des rivières. Les conditions de circulation peuvent potentiellement être impactées en cas de montée rapide des eaux.

La préfecture préconise de se tenir informé auprès des autorités sur l’évolution de la situation, tout en appelant à la prudence si vous aviez prévu de pratiquer des activités nautiques dans les zones à risque.