Luc-la-Primaube. Le vin du Pic Saint-Loup en vedette

Pic Saint-Loup ? C’est cette sorte de montagne que l’on voit de loin quand on quitte Montpellier pour remonter dans les Cévennes. Avec un autre pic, l’Hortus, elle est adossée aux contreforts de cette chaîne montagneuse. Le terroir de l’appellation de Pic Saint-Loup s’étend sur 17 communes et serait le plus arrosé du Languedoc, en raison des épisodes cévenols, ces fortes pluies qui assurent les besoins en eau de la vigne. Ce petit bout du Languedoc a préservé la nature et ces paysages sauvages, secs, et façonnés par les rangs de vignes. L’appellation, passée en AOC à son propre nom en 2017, a le vent en poupe. Réputés pour leur fraîcheur, leur intensité, leur complexité, le tout avec de beaux arômes de fruits et d’épices, les vins de l’appellation Pic-Saint-Loup s’apprécient dès leur prime jeunesse et se laissent volontiers vieillir pour gagner en élégance.

Florian Falguières, spécialisé dans la dégustation et la vente des vins aux particuliers et aux professionnels, qui anime tous les mois deux ateliers ludiques, instructifs et conviviaux, à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube, avait retenu comme thématique pour le mois de mars le Pic Saint-Loup. La quinzaine de participants a ainsi pu déguster successivement des vins du Château de Lascours (Nobilis), du Domaine Inebriati (Drya), du Domaine Mirabel (Les Éclats), du Domaine La Bergerie de Fenouillet (Les Clapas) et du Domaine La Chouette du Chai (Rien ne m’effraie). Au cours de cette soirée, les participants ont également flatté leur palais avec une succulente cuisse de sanglier. Si vous voulez vous initier ou vous perfectionner dans l’art de goûter le vin, découvrir des cépages de différentes régions, curieux, connaisseurs ou non, n’hésitez pas à venir faire un premier pas lors des prochaines dégustations. Renseignements auprès de la MJC au 05 65 42 30 33.