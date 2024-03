Une soirée "taste vin" réussie

Encore une fois cette édition de la soirée "taste vin" organisée par le comité des fêtes a connu un énorme succès tant sur le plan organisation que sur le plan dégustation et sélections des vins amenés par différents producteurs ;

Accompagnée d’un bon repas cette soirée fut des plus conviviale à voir la bonne ambiance qui régnait autour des tables ; les bénévoles peuvent être fiers de cette réussite et ne pas comptent s’arrêter là car la fête des ânes et l’énorme vide-greniers se profilent et se dérouleront le jeudi de l’Ascension, le 9 mai et devraient attirer comme à l’accoutumée la grande foule.