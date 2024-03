Effondrement d’un pont à Baltimore : le navire avait lancé un appel de détresse avant l’impact, on en sait plus sur les circonstances de l’accident

Le cargo à l’origine de l’effondrement du pont de Baltimore émettait un appel de détresse.

La piste d’un accident est à présent grandement privilégiée, et celle terroriste a été écartée, déclare mardi 26 mars 2024 le gouverneur de l’État américain du Maryland, Wes Moore. On en sait désormais davantage sur la terrible collision entre un cargo et le pied du pont Francis Scott Key, qui a précipité son effondrement dans la nuit de lundi à mardi.

Selon le gouverneur, le navire a lancé un appel de détresse avant l’accident, en ayant constaté un problème électrique. Le SOS à destination des autorités a permis de limiter la circulation des véhicules sur le pont avant l’impact.

Huit ouvriers du bâtiment étaient présents sur l’édifice lorsqu’il s’est effondré. Deux ont été sortis de l’eau en vie, dont l’un dans un état grave. Les recherches continuent pour trouver les six autres. De plus, des véhicules présents sur le pont seraient également tombés à l’eau. Des drones sous-marins auraient détecté des voitures à environ 15 mètres de profondeur. Le gouverneur Wes Moore précise qu’on ignore encore combien de personnes, au total, étaient présentes sur le pont lors de son effondrement, ni combien ont chuté dans la rivière.

Des images dramatiques

L’état d’urgence locale a été décrété à Baltimore, et le transport maritime dans le port de la ville a été interrompu jusqu’à nouvel ordre. L’accident a été filmé en direct, on y voit le cargo être incapable de dévier de sa trajectoire et percuter l’un des pieds du pont. Il n’a fallu que quelques secondes au Francis Scott Key pour s’effondrer totalement, alors que des véhicules semblaient encore dessus.

Ce pont, qui était emprunté par 35 000 personnes par jour, sera reconstruit selon le gouverneur du Maryland.