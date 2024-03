Salles-la-Source. Evan Agens lancé dans un pèlerinage insolite dans le sud de la France

Avec le retour du printemps, nombreux sont les randonneurs ou simples visiteurs qui viennent admirer la grande cascade de Salles-la-Source. Parfois, les rencontres sont tout à fait insolites, comme c’était le cas dernièrement où le plaisir était de rencontrer Evan Agens, un jeune homme de 25 ans.

Il est parti le 20 novembre 2023 de Saint-Paul-en-Forêt, le village de son enfance, dans le département du Var, pour rejoindre l’Océan Atlantique à pied, accompagné de son "car’evan", un chariot de 80 kg. "C’est une forme de pèlerinage, mais avec tout mon équipement, je ne peux pas prendre les sentiers du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je dois suivre les routes" explique Evan lors de sa pause devant la cascade avant la reprise de sa route vers Conques. "Les découvertes et les belles rencontres sont mon lot quotidien. Je n’ai pas d’itinéraire précis, j’adapte mon trajet suivant les informations qui me sont données par les habitants locaux avec qui j’ai le plaisir d’échanger. Je ne demande jamais rien, mais très souvent j’ai des invitations pour manger (l’omelette aux morilles qui m’a été servie à Salles-la-Source était excellente) ou pour dormir. La France profonde est très accueillante, que de beaux échanges et de belles rencontres. Sinon je déplie ma tente. Arrivé vers la fin du mois sur l’Atlantique, je compte bien aller sur les marchés vendre mes créations d’objets en bois : statuettes, bijoux…" explique ce sportif qui parcourt en moyenne 25 km par jour en tirant son chariot.

À la demande des personnes qu’il a rencontrées et qui souhaitent le suivre dans son aventure, Evan communique désormais quelques détails de son périple sur Instagram : evan.agens