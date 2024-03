Villefranche-de-Rouergue. Le Printemps des Kiwis attire toujours plus de coureurs

Pour cette édition 2024 du Printemps des Kiwis, on a noté une grosse progression du nombre des participants (234 engagés contre 172 en 2023, + 36 %). On a noté aussi de très bons retours des participants, visiblement très satisfait des parcours et de l’organisation assurée par une quarantaine de bénévoles. C’est donc un excellent bilan pour la nouvelle équipe des organisateurs de l’ACVR.

Au programme étaient inscrits deux courses enfants (36 participants), une randonnée (50 marcheurs environ), deux courses sur route de 10 et 21 km et un trail de 14 km. La montée du Calvaire a été effectuée par 36 participants sur 1,3 km (150 m de dénivelé positif).

On retiendra la grosse performance du cadet Nathan Eyssette (16 ans) qui remporte l’épreuve en 6’10. Quatre Villefranchois sont par ailleurs montés sur les podiums homme et Femmes. Enfin, le trail 14 km a comptabilisé 74 engagés dans une configuration de course nature.