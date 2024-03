Cadavre calciné découvert sur l’Aubrac : "aucune trace traumatique", la piste criminelle écartée ?

Selon nos informations, le cadavre découvert serait celui d’un homme de nationalité néerlandaise.

"Aucune trace traumatique suspecte n’a été décelée". Telles sont les conclusions de l’autopsie pratiquée ce mardi 26 mars sur le cadavre trouvé à Saint-Chély-d’Aubrac la semaine passée, a-t-on appris ce mercredi 27 mars auprès du parquet de Rodez.

Pour rappel, c’est lors d’une intervention, vers 13 h 20 jeudi 21 mars, pour l’incendie d’un cabanon, situé en bordure de route à proximité du lac des Moines, que les sapeurs-pompiers du Nord Aveyron ont fait la macabre découverte. Le corps, calciné, n’avait pu être identifié malgré la présence renforcée de la section de recherche de la gendarmerie nationale sur place, jusqu’au vendredi matin. Rapidement, une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Rodez alors que plusieurs sources faisaient état d’un cadavre retrouvé "ligoté"…

L’acte volontaire privilégié

Si le procureur de la République Nicolas Rigot-Muller n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet ce mercredi, il a en revanche assuré que l’enquête se poursuivait toujours. Et ce même si la piste criminelle semble désormais être écartée, au profit d’un acte volontaire. C’est du moins ce que l’on peut conclure des constatations du médecin légiste. En attendant, l’autopsie pratiquée ce mardi 26 mars a permis de confirmer qu’il s’agissait d’un individu de sexe masculin. Son identité, elle, n’a toujours pas été dévoilée.

Venu des Pays-Bas ?

Selon les informations de Centre Presse Aveyron, il s’agirait d’un homme de nationalité néerlandaise. Un véhicule immatriculé aux Pays-Bas, qui pourrait être le sien, a été retrouvé à proximité des lieux et les objets trouvés à l’intérieur étaient toujours en cours d’analyses auprès du laboratoire de police technique et scientifique avec l’appui de techniciens d’investigations criminelle du groupement de gendarmerie de l’Aveyron. De l’ADN a pu être prélevé au sein du véhicule et une comparaison avec celui du cadavre doit être réalisée.