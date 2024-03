CARTE. Météo : 12 départements en vigilance neige, dont 3 en orange, où la neige est-elle présente en Aveyron ce matin ?

Trois départements ont été placés, ce mercredi 27 mars, en vigilance orange pour neige-verglas et neuf en jaune, dont l’Aveyron et la Lozère.

Trois départements ont été placés en vigilance orange pour neige-verglas ce mercredi 27 mars 2024 par Météo France : la Loire, la Haute-Loire et l’Isère. La limite pluie-neige s’est abaissée vers 600 m dans la nuit de mardi à mercredi, induisant 10 cm de neige au Puy-en-Velay et 20 cm sur les plateaux à 1 000 m d’altitude d’ici ce mercredi en milieu de matinée. L’alerte sera active jusqu’à 9 heures.

Où la neige est-elle présente ce matin en Aveyron ?

Météo France a étendu la vigilance jaune "neige-verglas" à 9 autres départements (Aveyron, Lozère, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, Rhône, Ain, Jura et Doubs). L’alerte sera active jusqu’à 14 heures.

Ce mercredi, Aveyron et Lozère sont placés en vigilance jaune pour "neige et verglas". Capture d'écran - Météo France

Sur son compte Facebook, la chaîne Météo Sud-Aveyron note la présence de neige ce mercredi matin sur le Lévézou et les Causses autour de Sévérac-le-Château au-dessus de 700-800 m ainsi que sur le Larzac.

Plus de 10 cm recouvrent l’Aubrac au-dessus de 1 200-1 300 m ainsi que le Causse Noir sur le secteur de Lanuéjols au-dessus de 900 m.

Dans la Loire et l’Isère, il pourra neiger au-dessus de 400 m. La neige sera lourde et collante. Il neigera également sur le reste des Alpes et le Jura mercredi en journée. Sur l’Auvergne, la neige blanchit ce matin les reliefs dès 800 m en moyenne.

De nouvelles précipitations prévues en Aveyron dans la nuit de mercredi à jeudi

De nouvelles précipitations sont prévues en milieu de nuit prochaine sur l’ensemble de l’Aveyron et sur les Monts de Lacaune, moins de 10 mm voir jusqu’à 15 mm sur l’Aubrac. La limite pluie-neige pourra s’abaisser jusqu’à 800-900 m avec un léger saupoudrage possible sur le Lévézou et 4-5 cm supplémentaires de plus sur l’Aubrac.

Soleil dans le Sud-Est, temps perturbé à l’Ouest

Dans le Sud-Est le temps s’améliorera, le soleil reviendra du Languedoc au Var, le vent d’ouest sera modéré. En Corse, le ciel sera en revanche chargé, le vent atteindra 80 km/h et accompagnera des averses avec une limite pluie-neige vers 1 200 m.

Le temps sera également perturbé dans l’ouest du pays. Un front pluvieux balaiera la Bretagne puis la façade atlantique le matin, puis s’étirera de la Normandie au Sud-Ouest à la mi-journée, avant de s’étioler l’après-midi en se décalant des Hauts-de-France jusqu’en Occitanie. À l’arrière, le ciel restera chargé sur les régions bordant l’océan, avec quelques averses au nord-ouest.

En fin d’après-midi, de nouvelles pluies modérées toucheront la Bretagne, puis la côte aquitaine en soirée avec localement des orages et un vent d’ouest assez fort, jusqu’à 100 km/h près de la côte.