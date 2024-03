Onet-le-Château. Les jeunes ont fait de beaux circuits du côté de Druelle

L’école de VTT de Vélo 2000 Onet était à Duelle et comme souvent, trois groupes se sont formés : Sébastien et les grands sont partis du côté de Balsac avec quelques crevaisons récalcitrantes !

Florent et le groupe des moyens sont allés dans la vallée de l’Aveyron et ont pratiqué des exercices techniques en descente et dévers. Quant à Jacques et les plus jeunes, c’était quelques exercices avec le travail des virages en dévers. Ensuite, tous sont partis faire un tour pour mettre en pratique.

Des jeunes vraiment enthousiastes, même si quelques-uns ont du rester en mode "économie" pour garder la forme pour la course "la Gageoise" du lendemain, à laquelle ils participaient…

La prochaine école de VTT, ce sera le samedi 6 avril à Combelles.