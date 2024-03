Festivals, concerts, quines, concours, foires et salons : trois jours d'animations en Aveyron

Les rendez-vous de ce week-end en Aveyron.



Vendredi 29 mars

Calmont.

- Loto du comité des fêtes, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Ceignac.

Olemps.

- Soirée avec le groupe « Ac’loustics », à 20 h 30, à la salle 7-77.

Onet-le-Château.

- Salon de l’éco-énergie, à L’Athyrium.

Palmas.

- Concours de belote et soupe au fromage, à 21 heures, à la salle des fêtes.

Rodez.

- Quine organisé par la « Ligue contre le cancer », à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Sébazac-Concourès.

- Concours de belote, à 21 heures, à la salle de la Doline.

Trémouilles.

- Quine de l’école, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Samedi 30 mars

Baraqueville.

- Festival Lax’n’Blues, à 19 heures, à la salle des fêtes de Lax.

Bozouls.

- Apéro-concert avec « La Deryves », à la salle des fêtes Cardabelle.

- Chasse aux œufs, de 10 heures à 16 h 30.

Curan.

- Quine du club de football, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Escandolières.

- Soirée gratounade animée par Benjamin Malric, à 20 heures, à la salle des fêtes.

Estaing.

- Quine de l’école, à 20 h 30, à la salle d’animation.

Marcillac-Vallon.

- Forum dédié au sommeil, de 14 heures à 18 heures, à la salle des fêtes.

Nauviale.

- Quine, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Le Nayrac.

- Soirée théâtre, à 20 h 30, à l’espace multiculturel.

Onet-le-Château.

- Salon éco-énergie, à L’Athyrium.

Rieupeyroux.

- Vernissage de l’exposition « Rêve de papiers découpés ou l’art du kirigami », à 11 heures, à la médiathèque.

Saint-Félix-de-Lunel.

- Exposition de peintures, de sculpture et de photographies, de 10 heures à 18 heures, à l’espace des cultures locales à Lunel.

Sénergues.

- Concours de belote avec soupe au fromage, à partir de 19 heures, à la salle d’animation de Notre-Dame.

Villefranche-de-Panat.

- Cabaret d’improvisation théâtrale.

Villefranche-de-Rouergue.

- Quine du comité des fêtes, à la salle des fêtes de Puylagarde, dans le Tarn-et-Garonne.

Dimanche 31 mars

Centrès.

- Repas de printemps avec soupe au fromage, à 20 heures, à la salle des fêtes.

Coubisou.

- Petit-déjeuner tripous et tête de veau, à 8 heures, à la salle des fêtes.

Nauviale.

- Chasse aux œufs, à 15 h 30, au château de Beaucaire.

Onet-le-Château.

- Salon éco-énergie, à L’Athyrium.

Prades-Salars.

- Quine du club des amis, à 20 h 30.

Pruines.

- Concours de belote et soupe au fromage, à partir de 19 heures, à la salle socioculturelle.

Saint-Félix-de-Lunel.

- Exposition de peintures, de sculptures et de photos, de 10 heures à 18 heures, à l’espace des cultures locales à Lunel.

Saint-Symphorien-de-Thénières.

- Quine du foyer rural, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Sébazac-Concourès.

- Vide-greniers du Kop ruthénois, à La Doline.

Taussac.

- Chasse aux œufs et apéritif dînatoire, à partir de 17 heures, à la salle des fêtes.

Lundi

Castelnau-de-Mandailles.

- Chasse aux œufs, à 15 h 30, sur la place du village.

Livinhac-le-Haut.

- Quine du club sportif, à 15 heures, à la salle des fêtes.