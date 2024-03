Football : une nouvelle finale de coupe de l’Aveyron pour Bozouls

En battant (1-3) l’entente Naucelle-Rieupeyroux, samedi 30 mars en demi-finales de la coupe de l’Aveyron, les Bozoulaises, tenantes du trophée, ont signé la performance de se qualifier en finale pour la troisième fois d’affilée.

La saveur de la coupe ! On a beau être double vainqueur de la coupe de l’Aveyron, leader de son championnat de D1 sans avoir concédé une seule défaite, jouer une finale reste une saveur particulière que les filles de Bozouls vont à nouveau goûter, presque logiquement. Elles sont en finale pour la troisième fois consécutive et vont tenter de décrocher un troisième trophée dans une compétition qui les conduira sur la pelouse de Paul-Lignon le 25 mai. Là où toutes footballeuses aveyronnaises veulent jouer un jour.

Pour cela, il leur fallait se défaire de la jeune formation de Naucelle-Rieupeyroux, samedi 30 mars, sur la pelouse d’Aubin. Une équipe qui a vendu chèrement sa peau et à même cru, l’espace de plusieurs minutes, revenir au score et pourquoi pas se mettre à rêver de l’exploit.

À l’heure de jeu, les esprits bozoulais libérés

Malheureusement pour ces dernières, les Bozoulaises, comme en championnat, étaient un ton au-dessus (1-3). Ce qui leur permettait de prendre l’avantage rapidement dans cette partie sur un magnifique lobe de plus de trente mètres de leur capitaine Amandine Cambefort (6e). Vingt minutes plus, c’est Laëtitia Romieu qui reprenait une passe en retrait de Sonia Roux afin de, presque, sceller le destin de Bozouls. Pourtant, les Naucelloises ne se sont pas désunies, tentant de passer sur les côtés. Et sur l’une de leurs chevauchées, c’est Lauriane Puech, d’un tir croisé, qui réduisait la marque et maintenait tous les espoirs pour sa formation (1-2, 35e).

La joie des Bozoulaises, samedi 30 mars, qui vont pouvoir défendre leur trophée sur la pelouse de Paul-Lignon. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Après la pause, un moment de flottement s’est fait ressentir dans le camp bozoulais, que l’on sentait sous pression alors qu’elles menaient au score et dominaient largement la partie. Il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir se libérer les esprits des Bozoulaises par l’inévitable attaquante Laëtitia Romieu, qui inscrivait un doublé et ainsi le troisième but de son équipe.

Naucelle-Rieupeyroux a bien poussé dans les dernières minutes, se procurant quelques situations, mais n’est jamais parvenu à créer réellement le danger devant les buts de Bozouls. Le chemin de la finale était acquis pour cette belle formation bozoulaise, qui n’a qu’en tête de soulever ce précieux trophée pour la troisième fois d’affilée. Reste désormais à savoir qui de la JS Lévézou ou de Montbazens-Rignac la rejoindra sur la pelouse de l’enceinte de la rue Vieussens. Rendez-vous dimanche 31 mars à 16 heures à Rieupeyroux !

La réaction Loïc Cambefort, entraîneur de Bozouls C’est quelque chose d’incroyable, ça fait la troisième fois d’affilée ! Les filles sont super, elles ne lâchent rien, elles écoutent. Franchement c’est top, je n’ai pas les mots. On savait que si l’on marquait ce troisième but, on entérinait les espoirs de Naucelle-Rieupeyroux, c’est pour ça que certainement, il y a eu un peu de pression au retour des vestiaires. Nous avons eu du mal, par moments, face à une formation qui joue bien au ballon et qui a un bel avenir