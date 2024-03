La voiture a fait un vol plané et a terminé sa course contre un poteau, endommageant au passage des locaux et des véhicules mis en vente.

Une voiture a fait un véritable carnage matériel dans une concession automobile Ford à Toulouse, avenue Salvador Allende. Elle aurait endommagé les bureaux dédiés aux véhicules d’occasions, puis se serait encastrée dans un poteau tout en touchant des voitures mises en vente, a raconté un vendeur à nos confrères de La Dépêche du Midi. Le préjudice s’élevait à 50 000 euros. Le jeune conducteur risque plus qu’une tape sur les doigts, sachant qu’il était au volant d’une voiture… volée à ses parents. Un vol plané d’une "dizaine de mètres" Le véhicule a été déclaré volé dans la soirée de vendredi 29 mars 2024, avant d’être retrouvée accidentée dans la concession automobile le samedi matin. Elle avait été aperçue plus tôt dans les rues d’Aucamville, au nord de Toulouse. La police aurait conclu à un vol plané de la voiture "sur une dizaine de mètres" lorsque cette dernière aurait tapé dans un terre-plein à vive allure. Le véhicule, en perte totale de contrôle, aurait terminé dans la concession. Tous les occupants de la voiture ont pris la fuite une fois la voiture immobilisée. Sa mère le conduit au commissariat pour se rendre Les proches du conducteur auraient ensuite découvert que le fils avait volé la voiture et se trouvait à l’intérieur lors de l’accident. Sa mère l’a accompagné au commissariat pour se rendre. Le jeune conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire et la voiture n’était pas assurée. Des tests ont été effectués pour déterminer s’il était sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.