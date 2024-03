Aveyron : "Vous allez prendre conscience du dur labeur du mineur et de sa dangerosité", le musée de la Mine rouvre ses portes

Si le musée de la Mine d’Aubin est ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes, à partir du mois d’avril celui-ci ouvre ses portes au public tous les mardis, jeudis et samedis de 14 heures à 17 h 30.

Ce sera donc ce mardi 2 avril qu’il rouvrira "officiellement" ses portes au public, mais dernièrement, c’est un groupe de 50 personnes environ venu du Tarn et de la Haute-Garonne qui ont découvert le musée.

Ils ont été accueillis par la guide Renée, qui s’est chargée de leur présenter la structure. Avant de se laisser conduire, les visiteurs ont eu droit à un voyage dans le temps pour retrouver les premières traces de l’industrie lourde sur le territoire.

Première coulée

C’est à Firmi que le point de départ de cette aventure du charbon et de l’acier a été donné, avec une première coulée de fonte le soir de Noël 1828. C’est le Duc Decazes et son ingénieur François Cabrol qui en sont les auteurs.

Un site firminois devenu trop exigu pour la vision industrielle des deux hommes qui décident d’aller s’installer sur le plateau de Lassalle, qui se trouvait en terre aubinoise. L’industrie va rapidement se développer et en 1833, une ville va pousser comme un champignon et elle prendra le nom de Decazeville.

Du côté de la vallée de l’Enne et du Bannel, on n’est pas en reste et en 1846 arrivent le Comte de Seraincourt et le Comte de Morny qui vont développer l’industrie sur ces secteurs, notamment les hauts-fourneaux et quelques années plus tard le charbon prendra la relève.

"C’est tout cela que nous allons découvrir au cours de cette visite, par le biais de documents et images de cette époque héroïque, et des outils utilisés alors. Dans la galerie de mine reconstituée vous allez prendre conscience du dur labeur du mineur et de sa dangerosité, et on découvrira ensemble la salle des lampes qui rythment toutes les époques de l’extraction du charbon. Pour terminer, je vous projetterai un documentaire réalisé en 1950, qui complétera cette visite", précise Renée. À la sortie, après deux bonnes heures de découverte du Musée, les visiteurs avouent tout leur plaisir d’avoir fait connaissance avec ce pan de l’histoire industrielle locale.

Contact 05 65 43 58 00 ou 06 51 55 68 20.