Marcillac-Vallon. L’ADMR a fêté ses 75 ans

Les bénévoles et les salariés de l’ADMR de la région de Marcillac se sont réunis pour célébrer la deuxième édition de la journée nationale des aides à domicile. "Cette rencontre a été instaurée pour remercier toutes ces personnes pour leur engagement et reconnaître la place essentielle qu’elles tiennent dans notre société", a rappelé le président François Périé. À Marcillac cette journée a également permis de fêter les 75 ans de l’ADMR autour du message "Soyons fiers de ce que nous faisons", délivré par Nicole Cristofari, la présidente départementale de la fédération. Ce fut l’occasion de souligner et de renforcer les liens entre bénévoles et salariés au service des bénéficiaires. "La triade bénévoles-salariés-clients est une spécificité de l’ADMR va prochainement se traduire par l’apparition d’un nouveau logo symbolisant ces trois composants indissociables". Un apéritif dînatoire préparé par les bénévoles a clos cette belle manifestation.

La prochaine date clé pour l’association sera le samedi 27 avril avec l’organisation du goûter offert aux bénéficiaires, à la salle des fêtes de Marcillac.