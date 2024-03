Decazeville. Le yoseikan budo poursuit encore sa progression

Le yoseikan budo de Decazeville se porte très bien, multipliant les rencontres et stages. Cela se traduit par une augmentation du nombre de ses licenciés.

Le Yoseikan budo est très actif en ce début d’année. En effet, le 28 janvier à Flavin, Elian Vidal et Frédéric Capdecoume ont effectué un stage avec Lionel Froidure, 6e Dan karaté. Le 9 mars quelques licenciés sont allés découvrir le karaté contact à Rieupeyroux. Puis, le 10 mars, d’autres adhérents ont pris le relais à Rodez pour un grand stage avec David Nadalutti, 6e Dan Yoseikan (notre photo). Les participants ont pu apprécier la pédagogie et la gentillesse de cet enseignant. Ce stage fut une réussite. Le club tient à remercier le comité départemental de karaté de l’Aveyron qui a organisé ce stage pour la deuxième année consécutive.

Enfin, le 17 mars, 10 licenciés, enfants et adultes, se sont confrontés aux karatékas lors d’une compétition semi/contact à Rodez. Plusieurs podiums ont ponctué l’épreuve, avec une première place pour Ludovic Andrieux. 50 licenciés atteints

Pour rappel, le répertoire du yoseikan budo est varié, englobant des techniques de percussions (pieds, genoux, mains, etc.), de clefs (torsions et extensions articulaires), de projections, d’immobilisations, d’étranglements et d’armes (traditionnelles ou recouvertes de mousse).

D’autre part, le club vient d’atteindre les 50 licenciés, ce qui est remarquable. Un nouveau record qui symbolise sa dynamique et attractivité. Les entraînements sont bien suivis dans l’ensemble, et les cours de self-défense font le plein.

"Ce qui démontre, si besoin était, que Decazeville, entre le judo et le Yoseikan budo, mérite bien un vrai dojo car le prochain déménagement au Laminoir ne fait pas l’unanimité", concluent les dirigeants.