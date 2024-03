Météo : un cocktail de neige, pluies orageuses, rafales de vent, annoncé en Aveyron ce dimanche

À partir de la mi-journée, l’Aveyron, placé en vigilance jaune pour "crues et orage" risque d’être balayé dans le nord du département par de fortes pluies, rafales de vent et orages, sans oublier la neige.

Dans la soirée de ce dimanche 31 mars et jusqu’à ce lundi 1er avril, une salve de fortes pluies balaiera notamment les régions méditerranéennes et cévenoles, de nouveau concernées par des pluies orageuses intenses.

Vent, pluies et neige sur le plateau de l’Aubrac

Alors que l’Aveyron est placé en vigilance jaune pour crues et orages, le nord du département ne devrait pas être épargné. Des rafales de vent comprises entre 80 et 90 km/h sont ainsi prévues en fin d’après-midi et en soirée, selon Météo nord Aveyron.

Un front froid pluvio-orageux devrait ainsi aborder le département par l’ouest après 19-20 h, précise sur sa page Facebook, Météo Sud Aveyron.

De fortes précipitations de pluie (entre 5 et 30 mm) sont aussi attendues ainsi que quelques centimètres de neige (entre 5 et 10 cm) à partir de 1 000 m sur le plateau de l’Aubrac. Cette limite pluie neige pourra s’abaisser à 800-900 m.

Attention au risque d’orages violents

"À partir de la mi-journée, un axe pluvio-orageux s’organise sur le sud-ouest de la zone, et remonte vers le Massif central en cours d’après-midi", avertit pour sa part la préfecture de l’Aveyron dans un communiqué.

L’évènement "s’accompagne d’orages localement forts, avec de forts cumuls de pluie en peu de temps (localement 10 mm/h, voire plus), des chutes de grêle locales, et de fortes rafales atteignant localement 100 km/h, voire 110 km/h possibles, avec un risque de phénomènes tourbillonnaires non exclu" précise encore la préfecture.