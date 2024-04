"Elle ne peut pas rester une journée entière sans son téléphone" : on recherche Romane, 16 ans, disparue depuis 10 jours à Albi

Sa mère avait lancé l'alerte sur les réseaux sociaux le 23 mars dernier. La gendarmerie d'Albi est à sa recherche, mais toujours sans résultats ce lundi 1er avril.



Sa mère est sans nouvelles d'elle depuis le vendredi 22 mars à 16h30 : Romane, 16 ans, a quitté le domicile familial du Séquestre près d'Albi (Tarn) pour se rendre chez une amie pour y passer le week-end, selon La Dépêche du Midi. Mais cette amie n'était pas au courant que Romane devait passer chez elle.

Depuis, sa mère Véronique a lancé l'alerte sur les réseaux sociaux le samedi 23 mars, puis s'est rendue le mardi 26 mars à la gendarmerie d'Albi pour signaler la disparition inquiétante de sa fille, qu'elle décrit comme "bipolaire, mal dans sa peau" et facilement influençable.

Motif d'inquiétude supplémentaire pour sa mère : Romane est partie sans son portable. Or, "elle ne peut pas rester une journée entière sans son téléphone", assure-t-elle, ce qui la rend également difficilement "traçable" pour les gendarmes, qui ont depuis vérifié en vain tous ses contacts. La dernière image d'elle date du 22 mars, 2 heures après avoir quitté le domicile, en apparaissant sur une caméra de vidéosurveillance.

Romane mesure 1,60 m, pèse 55 kilos, a les cheveux châtains tirant sur le rouge et des taches de café sur le front à gauche. Au moment de sa disparition, elle avait un sac-à-dos noir Nike et portait un jean bleu ciel, une veste en jean coupée courte et un Tee-shirt blanc.

Si vous avez des informations, composez le 17 ou la gendarmerie d'Albi au 05.63.49.50.36.