Bozouls. La "Cardabelle", un complexe pour soutenir la riche vie associative

Vendredi, le maire Jean-Luc Calmelly a eu la satisfaction d’accueillir les maires du territoire, le préfet Charles Giusti, Arnaud Viala, président du Département, le député Stéphane Mazars, les sénateurs Jean-Claude Anglars et Alain Marc, Christine Sahuet, conseillère régionale, Nicolas Bessière, président de la communauté de communes, et les conseillers départementaux pour l’inauguration officielle du complexe "Cardabelle" qui s’est déroulée devant un parterre de responsables d’associations et l’équipe de maîtrise d’œuvre (architectes et bureau d’études).

Après avoir remercié l’assistance dont la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, les présidents d’associations, le maire a présenté la réalisation du complexe et a indiqué, "nous souhaitons donner une dimension culturelle à la principale salle de 1 200 m2 pouvant accueillir 1 000 personnes debout et 600 assises ; elle est en premier lieu un outil pour soutenir la vie associative tellement riche et nécessaire".

Ce projet n’est pas sorti au moment le plus opportun, eu égard du contexte international de post-Covid marqué par le conflit en Ukraine et ses répercussions inflationnistes. L’ouverture de ce complexe revêt une dimension stratégique très forte pour Bozouls. Il est intégré dans un projet global qui concerne le vaste espace situé entre la maison de santé, la caserne des pompiers et le gymnase. Dans quelques mois la friche restante de l’usine Lacroix aura disparu et donnera place à un univers végétalisé destiné aux jeux et loisirs. La population a doublé au cours des dernières décennies, son développement repose sur l’habitat, avec une zone d’activité dont les entreprises sont pourvoyeuses d’emplois et un site touristique de plus en plus prisé.

Dynamisme et esprit de village

Après les remerciements aux financeurs, il faut ajouter que la cardabelle est une plante protégée du Causse, les anciens la plaçaient sur la porte d’entrée des maisons comme porte-bonheur. C’est ce que l’on peut souhaiter de mieux à ce complexe de salles. Arnaud Viala précisa que Bozouls est une ville "très active" et se métamorphose avec un développement maîtrisé. Le sénateur Jean-Claude Anglars a ajouté : "Vous avez reconverti cette friche industrielle et vous avez su garder l’esprit de village."

"Ce projet global est à l’image du dynamisme de la commune avec un rayonnement régional et international ; longue vie à ce complexe", conclu le préfet. L’inauguration s’est poursuivie dans la bonne humeur par le verre de l’amitié.