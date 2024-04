Luc-la-Primaube. Les aînés marchent et jouent à la belote pour garder la forme

Pour suivre l’évolution sociétale, les clubs des aînés ruraux se sont ouverts plus largement et retrouvés sous la bannière de ce qui est devenu Générations mouvement. C’était l’amorce d’une vraie mutation au bénéfice de tous, l’ensemble des ruraux comme des citadins et cela de tous les âges.

Dans les communes, dans les cantons, dans tous les territoires, les bénévoles de Générations Mouvement agissent au quotidien pour créer du lien et faire en sorte que les lieux de vie de ses adhérents et des habitants soient animés et riches de rencontres, d’échanges et de partages afin d’oublier les soucis quotidiens. Ainsi, les aînés ruraux du secteur 13 se sont retrouvés lundi à la Maison du rugby à La Primaube.

Les participants à cette rencontre venus de Flavin, de Druelle, de Calmont, d’Olemps, de Sainte-Juliette et de Sainte-Radegonde ont été accueillis par les membres du bureau du club de l’Âge d’or de Luc-la-Primaube. Les nombreux participants avaient le choix entre deux randonnées ou une partie de cartes.

Par une belle après-midi ensoleillée, ils furent près de 90, bâtons en mains, à opter pour une balade de 5 ou 9 km à proximité de La Primaube. Les autres participants à cette rencontre se sont retrouvés autour du tapis vert pour jouer à la belote ou à divers jeux. Un après-midi qui s’est terminé par un goûter, fouace, jus de fruit ou café afin de revigorer jambes et méninges. Les organisateurs de cette rencontre remercient LSA XV pour le prêt de la salle.