Plans cultes : redécouvrir "L’Évangile selon saint Matthieu" de Pier Paolo Pasolini au CGR de Rodez

Le rendez-vous des cinéphiles pur jus et des curieux au cinéma de Rodez.



Le premier et troisième mardi du mois, Igor Sakiroff, cinéphile averti, anime les plans cultes au cinéma CGR avec une présentation du film du jour puis un débat à l’issue. Ce mardi 2 avril, à 20 heures, rendez-vous avec "L’Évangile selon saint Matthieu", de Pier Paolo Pasolini.

"Un ange vient annoncer à Joseph que sa femme Marie attend le fils de Dieu : Jésus. Devenu jeune homme, son cousin Jean-Baptiste le fait Christ. Il se retire dans le désert durant quarante jours et quarante nuits puis s’en va prêcher la bonne parole entouré de ses disciples. Trahi par l’un d’entre eux, Jésus meurt sur le Golgotha mais ressuscite trois jours plus tard…"

Pourquoi y aller ?

Igor Sakiroff : "Pier Paolo Pasolini est un poète, un homme de théâtre, un écrivain, un essayiste et accessoirement un réalisateur qui a des gros films à son actif. Ses œuvres dérangent. Ce film a passablement énervé le Vatican, qui l’a interdit avant de le réhabiliter assez rapidement. Le parti pris de Pasolini est de faire un film d’une hostilité redoutable. On y voit de vrais villages qui sont dans un état de misère. Le Christ de Pasolini est atypique et a un message pas loin d’être révolutionnaire. Ce film est une rareté."

L’Évangile selon saint Matthieu sera diffusé ce soir, à 20 heures, au CGR de Rodez.