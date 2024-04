Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. De nouvelles recrues chez les pompiers

Le centre de secours local Jean-Louis Ayrignac vient de recruter deux sapeurs-pompiers volontaires Simon Devaux de Saint-Laurent-d’Olt et de Valentin Labastie qui intègre par mutation le centre local, à la suite de son installation dans la cité marmotte pour des raisons professionnelles.

Il vient du centre de secours d’Alès dans le Gard. Nous les remercions pour leur engagement au service de la population. Le chef de centre, le capitaine Jean-Marc Courtial et son adjointe, la lieutenante Stéphanie Gasquet ainsi que tous les sapeurs-pompiers du centre sont heureux de les accueillir. Ils viennent ainsi renforcer l’effectif de la caserne. Toujours dans la perspective d’améliorer les secours sur le secteur, le centre de secours recrute. En effet, les sapeurs-pompiers sont toujours en recherche de personnes motivées, hommes ou femmes, afin de maintenir un service public de secours de proximité rapide et efficace. Si vous êtes âgés entre 18 et 55 ans, si vous avez envie de vous engager dans une action au service de la population, n’hésitez pas à les rejoindre.

Pour tout renseignement, contactez le chef de centre, le capitaine Jean-Marc Courtial, au 05 65 47 53 77 ou cs-stgeniez@sdis12.fr