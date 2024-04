Entraygues-sur-Truyère. Les Orphéons éphémères racontent "l’Odyssée des Fanfares"

Les Rencontres musicales du Pays d’Entraygues présentent samedi 6 avril, à 20 h 30, à la salle multiculturelle d’Entraygues, l’histoire rocambolesque des fanfares et un chef d’orchestre un peu farfelu qui dirige une compagnie éphémère…

Hippolyte Renaud et Thomas Fossaert ont écrit et mis en scène cette œuvre poético-humoristique retraçant l’histoire des groupes de rue, mise en œuvre avec Camille Jarrety, Christine Thibaut, et Élodie Frieh du Conservatoire d’Aurillac.

Images, souvenirs sonores, photographies anciennes et vidéos sur grand écran commentées en direct, et compositions originales retracent l’évolution des mondes musicaux qui ont toujours foulé nos rues. Une rencontre musicale et humaine forte entre des musiciens amateurs passionnés, des enseignants à l’enthousiasme contagieux, et des professionnels de la scène : un univers unique, un rendez-vous à ne pas rater.

Entrée libre, participation généreuse au panier. Pas de réservation : venir bien à temps pour avoir une bonne place !