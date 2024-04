Luc-la-Primaube. Ces dames ont libéré leur expression artistique

Les secrets de la fabrication du papier végétal, le tissage, l’expression artistique était au cœur du dernier atelier d’art floral proposé par la MJC de Luc-la-Primaube, salle Courrier sud et lettre à l’Espace St-Exupéry et animé par Laurence Lacombe, créatrice florale, qui a appris aux participantes les bases de cette technique créative ressourçante. Munies d’un couteau, d’un sécateur, de ciseaux et de pointes, elles ont d’abord pointé des clous sur un cadre ancien ou neuf, pour tendre des fils, des bâtons, des branches tortueuses, disposé ensuite des fleurs (immortelles, phalaris, lavande, haricots secs, cannelle, épis de graminées, brindilles, bâton de polygonum…), des laines sèches, des cordes, des perles, des boutons ou tout autre accessoire à leur goût. Le résultat était totalement surprenant et magique. Des tissages végétaux réalisés dans la bonne humeur et avec la fierté de l’avoir fait elles-mêmes.

Prochain atelier le jeudi 25 avril à 20 h 30 avec comme thème retenu "Mini-jardin avec pots de terre cassés" réalisé avec des plantules et cailloux, pots, bois… Renseignements auprès de Danielle Jeanjean au 06 76 89 42 04, de Laurence Lacombe au 06 15 20 38 54 ou de la MJC au 05 65 42 30 33. Inscription obligatoire.