Champions Cup, Challenge Cup : où et quand suivre les huitièmes de finale des clubs français ?

Les joutes européennes de rugby reprennent en ce premier week-end d’avril 2024. Où et quand suivre les clubs français ?

10 des 14 clubs de l’élite du rugby français sont encore engagés en coupes d’Europe. Les huitièmes de finale de Champions et Challenge Cup se tiennent ces 5, 6 et 7 avril. Où et quand les suivre ? Voici le programme.

Un duel franco-français

Castres lancera les hostilités à Gloucester en Challenge Cup, compétition dans laquelle Clermont, Bayonne, Montpellier et Pau sont encore en lice au stade des huitièmes de finale. Du côté de la Champions Cup, Lyon, La Rochelle et Bordeaux vont lutter pour une place en quarts, tout comme Toulouse et le Racing 92, qui seront au coeur d’un duel franco-français, le seul dans ce week-end européen.

Programme, chaîne…

Pour ne rien rater de ces huitièmes de finale, voici le programme qui attend les clubs français. Pour rappel, ils sont encore 10 : Oyonnax, Perpignan, le Stade français et Toulon ont été éliminés dès la phase de groupes.

Vendredi 5 avril :

21 h : Gloucester – Castres (Challenge Cup), diffusé sur beIN Sports 1

Samedi 6 avril :

13 h 30 : Bulls – Lyon (Champions Cup) diffusé sur beIN Sports 1

13 h 30 : Clermont – Cheetahs (Challenge Cup), diffusé sur France 3 et beIN Sports 3

16 h : Stormers – La Rochelle (Champions Cup), diffusé sur France 2 et beIN Sports 1

18 h 30 : Bordeaux - Saracens (Champions Cup), diffusé sur beIN Sports 1

21 h : Edimbourg – Bayonne (Challenge Cup), diffusé sur beIN Sports 1

Dimanche 7 avril :

13 h 30 : Montpellier – Ulster (Challenge Cup), diffusé sur beIN Sports 1

16 h : Toulouse – Racing 92 (Champions Cup), diffusé sur France 2 et beIN Sports 1

18 h 30 : Pau – Connacht (Challenge Cup), diffusé sur beIN Sports 1

Et pour les quarts ?

Le Top 14 est mis entre parenthèses pendant deux semaines. Et pour cause : suite aux huitièmes de finale qui se tiennent donc en ce premier week-end d’avril, les quarts auront lieu dès la semaine suivante avant le retour du championnat, le 20 avril.

Les tableaux des phases finales sont déja connus, pour les deux compétitions européennes. Voici ce qui attend les clubs français en cas de qualification, en Champions Cup :

Toulouse ou le Racing 92 contre Exeter ou Bath

contre Exeter ou Bath Bordeaux contre les Harlequins ou Glasgow

contre les Harlequins ou Glasgow La Rochelle contre le Leinster ou Leicester

contre le Leinster ou Leicester Lyon contre Northampton ou le Munster

Et en Challenge Cup :

Bayonne contre les Sharks ou Zebre

contre les Sharks ou Zebre Clermont ou les Cheetahs contre Montpellier ou l’Ulster

ou les Cheetahs contre ou l’Ulster Castres contre les Ospreys ou Sale

contre les Ospreys ou Sale Pau contre Trévise ou les Lions

Pour les quarts, rendez-vous donc les 12, 13 et 14 avril 2024.