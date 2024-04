Sénergues. La Marguerite à Laurent a posé un pétale

La Marguerite à Laurent est une rando cyclo sportive et cyclotouriste organisée par l’Entente Cycliste du Vallon et du Dourdou de Marcillac (l’ECVD), depuis plus de vingt ans. Marguerite parce que ses boucles en pétales font découvrir des secteurs environnants du Vallon de Marcillac. Cette année le départ était donné à Pont les Bains, où, 130 participants sont d’abord montés sur le causse Comtal avant de rejoindre Villecomtal, Polissal, Saint-Félix-de-Lunel, pour arriver au ravitaillement organisé au Col de la Croix d’Aussets sur la commune de Sénergues.

Ce carrefour était la séparation, entre le petit parcours de 75 km, qui empruntait la descente sur Conques, les gorges de l’Ouche, avant de remonter sur l’étang du camp, et Saint-Cyprien, et le grand parcours comptant 95 km, celui-ci se poursuivant jusqu’à Pomiès, Sainte-Anne, Le Périé et le Col de la Croix du Pergadou, sur les hauteurs de Noailhac, puis le Plateau d’Hymes et Nauviale avant le retour à Salles-la-Source.

Samedi dernier, Jean-Pierre Combal, 1er adjoint de la commune, accompagné de Jean-Claude Richard, est venu saluer les participants lors du ravitaillement. Rappelons que cette même "Marguerite" avait déjà fait son point de ravitaillement à la Croix d’Ausset en 2014. Si l’originaire de Montarnal, Michel Mazars était le directeur de l’épreuve de ce jour, il est également son concepteur d’origine avec des mini-boucles autour de Marcillac.

On notait aussi la présence d’un Sénerguois à vélo, Pierre Viargues, sous les couleurs de La Primaube. Tous les concurrents se retrouvaient à la salle des fêtes pour un pot convivial, au cours duquel M. le Maire de Salles-la-Source, Jean-Louis Alibert remettait les coupes aux trois clubs les plus représentés, dans l’ordre : Firmi, Capdenac, La Primaube.