Decazeville. Les anciens du SCD emmêlés

Dimanche, lors de l’affiche Decazeville-Sarlat, Guy Penche, ancien joueur du Sporting, avec le soutien de Jean Claude Mazars, a organisé une journée de retrouvailles entre les anciens du Sporting, toutes générations confondues. Près de 90 ont répondu présents, venant de tous les horizons (Montauban, Clermont, Bordeaux, Toulouse…). Ils se sont retrouvés avec les "régionaux" à Camille Guibert sous un chapiteau installé pour l’occasion près du barnum. Grands sourires, fermes accolades, abondantes poignées de mains ont précédé les anecdotes et aventures du passé, relatées entre différents groupes et affinités. Avant le repas, Guy penche a eu "une pensée pour les joueurs récemment disparus, Jacques Metge et Gérard Bénazeth". Il a profité de cet instant pour "remercier l’équipe de Philippe Astor et Laurent Dintillac pour le repas sans oublier les soutiens de Jean Claude Mazars, Jean Marie Durand et Patrick Bourdoncle." Après le dessert, avant d’aller soutenir les "bleu et blanc" face au leader, le groupe a poussé la chansonnette sous la baguette de "Doudou" Lazies aussi à l’aise à la guitare que ballon en main ou aux pieds. Beaucoup d’entre eux sont restés tardivement pour fêter la double victoire des "bleu et blanc".