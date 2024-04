Rodez : des élèves étrangers du lycée Monteil sensibilisés par des étudiants sur l’agriculture locale

Une initiative menée par des étudiants de l’ADPSA auprès d’une classe de lycéens allophones venant de pays africains et asiatiques.

Une manière de faire découvrir le métier de leurs rêves. Ce mardi 5 mars, quatre étudiants en agriculture de l’ADPSA à Rodez, en formation de BTS analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole (ACSE), se sont confrontés à un public pour le moins demandeur d’informations sur le territoire. Dans le cadre de leur cursus, ils présentaient un projet – en plus de leurs camarades –, à la classe Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) du lycée Alexis-Monteil, accueillant ainsi majoritairement des migrants, venus dans ce cas précis, de pays d’Afrique et d’Asie.

L’histoire de Sankoun, de la Guinée vers une ferme aveyronnaise

Le thème était simple, présenter l’agriculture en France et dans le monde. "L’exemple de Sankoun nous a inspirés, alors on s’est dit que ce serait intéressant de leur parler de l’agriculture, un domaine qui pourrait les intéresser", livrent les trois jeunes nord-aveyronnais Valentin, Maxime et Thibault, à l’initiative de ce rendez-vous.

Car une quatrième personne complète leur groupe, il s’agit de Sankoun. Loin de la campagne rouergate, il naît en Guinée. "J’ai quitté mon pays pour rejoindre la France, d’abord dans l’objectif de devenir footballeur, raconte-t-il. Sur ma route, j’ai notamment été emprisonné au nord du Niger. Ensuite, j’ai rejoint la Libye où j’ai travaillé pendant un an. Après, j’ai embarqué vers l’île de Lampedusa pour arriver en Europe…" C’est alors qu’après avoir passé deux ans à Milan, il rejoint la France, pays dont il maîtrise la langue. Le premier train l’emmène à Toulouse et après une nuit devant la gare il repart… pour Rodez, hasard des destinations ferroviaires.

Ici, il travaille dans l’agriculture depuis plusieurs années, comme il souhaitait le faire initialement. "J’aimerais plus tard pouvoir rentrer en Guinée pour industrialiser l’agriculture, et ramener ce que j’ai appris ici", explique-t-il. Un bel exemple de réussite pour ces nouveaux arrivants sur le territoire. Une expérience prolongée après la présentation, tous les étudiants se réunissant autour de produits aveyronnais et guinéens – dont ils remercient les donateurs –, histoire de promouvoir l’agriculture.