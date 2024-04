Marcillac-Vallon. Yves Gantouen sera en dédicaces dimanche à la Maison de la presse

Auteur de deux livres sur l’Aveyron "A la recherche de l’identité de l’Aveyron" (2021) et "Le temps des ambitions de l’Aveyron" (2022), Yves Gantou sera à la Maison de la presse ce dimanche matin 7 avril pour dédicacer son dernier ouvrage "Villes et villages en Aveyron : Rodez, le Pays ruthénois et le Pays d’Olt". Dans cet opus, l’auteur part à la découverte du patrimoine culturel et artistique de Rodez et de son agglomération, mais aussi des villes et des villages principaux du Pays Ruthénois. Il transporte le lecteur dans le Causse Comtal, de Salles-la-Source à Bozouls, dans le Vallon de Marcillac et le Ségala de Conques, dans le Pays Rignacois, dans le Pays Ségali, de Baraqueville à Sauveterre, ou encore dans la Vallée d e l’Aveyron entre Sévérac et Rodez et enfin dans le Pays d’Olt de Saint-Geniez et d’Aubrac jusqu’à Espalion, Estaing et Entraygues. Aveyronnais, né à Millau, Yves Gantou est titulaire d’une maîtrise d’histoire, et il est diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence.